وكالة الأنباء الرومانية: «الكونغرس» يعزز دور الإعلام تجاه القضايا المهمة

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت كلوديا فيكتوريا نيكولاي، المديرة العامة لوكالة الأنباء الوطنية الرومانية «AGERPRES»: «إن انعقاد الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً في صناعة الإعلام».

وأضافت على هامش مشاركتها في «كونغرس الإعلام»: «فخورون بالمشاركة في هذا الحدث الذي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي وسط حضور أكثر من 13500 مشارك و5500 مندوب و200 رئيس تنفيذي من مؤسسات إعلامية عالمية».

وأوضحت كلوديا أن الكونغرس يناقش في نسخته الثانية الكثير من المواضيع المهمة وعلى رأسها الإعلام البيئي والتغير المناخي، وذلك من أجل إيجاد نقاش إعلامي دولي حول الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية تجاه هذه القضايا من أجل مستقبل أكثر استدامة. وذكرت أن الكونغرس يسلط الضوء أيضاً على دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العمل الإعلامي، وكيفية توظيف التقنيات المتطورة في تحفيز الإبداع لدى الجيل الجديد من الصحفيين والإعلاميين.

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