«زايد الإنسانية» تطلق «منصة المتطوعين» للمشاركة في مشاريعها داخل وخارج الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أطلقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، خلال مشاركتها في اليوم الأول من فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، «منصة المتطوعين»، التي تتيح لأفراد المجتمع التسجيل للمشاركة في الفرص التطوعية في مشاريع وبرامج المؤسسة داخل الدولة وخارجها من خلال الموقع الإلكتروني: www.volunteers.zayedchf.gov.ae.

وتهدف المؤسسة من إطلاق هذه المنصة المستحدثة إلى تكوين منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي واستقطاب المتطوعين واستثمار مهاراتهم بالمشاركة في البرامج والمشاريع التي تنفذها داخل الدولة وفي كل دول العالم.

وتستقطب المنصة المتطوعين من عمر 16 عاماً فما فوق من كل الجنسيات، إضافة إلى توفيرها فرصة تطوعية تتناسب مع أصحاب الهمم، باعتبارهم شركاء فاعلين في عملية التنمية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام للمؤسسة، أن ثقافة التطوع أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هوية مجتمع الإمارات، بما تمثله من رسالة إنسانية سامية تسهم في تعزيز توجهات الدولة المجتمعية والإنسانية، مشيراً إلى أن المتطوعين هم سفراء الدولة في الداخل والخارج، بما يحققونه من ترسيخ قيم التسامح والسعادة والإيجابية.

وأضاف: «أطلقت المؤسسة منصة المتطوعين في إطار توسيع قاعدة التطوع المجتمعي المستدام، وإيماناً بدور المتطوعين في تحقيق التنمية البشرية والإنسانية عبر تضافر جهودهم والعمل معاً من أجل إحداث التغيير المطلوب في مجالات العمل الإنساني التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة للأزمات والكوارث حول العالم».

من ناحيته قدم عبدالعزيز الزيدي، مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، شرحاً تفصيلياً عن منصة المتطوعين، التي تهدف إلى نشر وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، إلى جانب إعلاء قيمة التطوع بوصفها واحدة من أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي، الذي يعد من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

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