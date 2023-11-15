«فيوري» تطلق عملياتها وتكشف عن أول مركز دولي لها في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد الكونغرس العالمي للإعلام أمس إطلاق «فيوري» وكالة أخبار الفيديو من دول عالم الجنوب، عملياتها رسمياً، وكشفت الوكالة بهذه المناسبة عن أول مركز دولي لها في مدينة أبوظبي.

ومن خلال اختيار الكونغرس العالمي للإعلام 2023 للكشف عن هويتها فإنها تعرض اليوم ثمار أشهر من العمل التحضيري الذي قام به فريقها لتطوير بصمة دولية قوية ورائدة في مجال صناعة الإعلام.

ومن مقرها الرئيسي في أبوظبي، ستركز «فيوري» على تمكين وتوسيع وجهات النظر من المناطق الجغرافية والجيوسياسية والتنموية التي تمثل دول عالم الجنوب.

وستوفر «فيوري» الأخبار العاجلة الحصرية المتعلقة بالسياسة والتكنولوجيا والرياضة والترفيه.. ومن خلال الحصول على اللقطات من موقع حدوث القصص.

وقالت الوكالة بهذه المناسبة: «يمكننا الحصول على الأخبار العاجلة العالمية والإقليمية وإنتاجها بفضل فريق دولي يضمن جلب محتوى لا يمكن تفويته من وإلى دول عالم الجنوب.. «فيوري» تخدم الجميع بدءاً من تكتلات وسائل الإعلام الدولية وحتى وسائل الإعلام الإقليمية والصحافيين والمواطنين والأفراد».

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