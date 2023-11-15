مسؤولة في جامعة صينية: «الكونغرس» منصة حيوية لتبادل الأفكار

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت داندان زهونج، مديرة مكتب العلاقات الدولية في جامعة الاتصالات الصينية «CUC»، أن الكونغرس العالمي للإعلام يؤدي دوراً مهماً في تعزيز سمعة ومكانة الإمارات الرائدة في صناعة الإعلام الحديث.

وقالت داندان على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الأول للكونغرس العالمي للإعلام: إن الكونغرس منصة حيوية لتبادل الأفكار الأكاديمية والتعاون من أجل استشراف مستقبل صناعة الإعلام.

وذكرت أنها ستشارك في جلسة حوارية اليوم حول واقع التعليم الإعلامي المعاصر، مشيرة إلى أن مثل هذه الجلسات تعد أفضل وسيلة لتبادل الموارد التعليمية الدولية، وتعزيز التواصل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي، وذلك للإسهام بشكل فعال في تقدم وتطور التعليم الدولي في مجال الإعلام والاتصال.

وأوضحت أن «الكونغرس» منصة مهمة يبحث خلالها قادة صناعة الإعلام أحدث الاتجاهات والتكنولوجيات في القطاع؛ ما يسهم بدوره في تعزيز الابتكار ودعم مسار نمو هذه الصناعة المهمة.

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