جلسة حوارية تناقش أهمية وسائل الاتصال الحكومي في مواجهة تغير المناخ

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقشت الجلسة الحوارية الأولى بالكونغرس العالمي للإعلام دور وسائل الاتصال الحكومي في توعية الجماهير بقضايا التغير المناخي والفرص والتجارب الناجحة في هذا الصدد، تزامناً مع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28).

شارك في الجلسة خورخي رودريغيز وزير الاتصالات في كوستاريكا وروزانا فيسيليفيتش المستشار الإعلامي لرئيس جمهورية صربيا ووانغ يبياو نائب رئيس تحرير في صحيفة الشعب الصينية.

وقال رودريغيز: «لدينا تجارب بكوستاريكا في مجال التغير المناخي عبر الاستثمار في المساحات بشكل إيجابي»، منوهاً بدور الإعلام المحوري في رسم ملامح مستقبلية لحماية البيئية، وأضاف إنه «ضمن جهودنا في مواجهة التغير المناخي خصصت كوستاريكا 20 % من مساحتها كأراضي خضراء للحفاظ على البيئة».

من جانبها أكدت فيسيليفيتش على العلاقات الوطيدة بين الإمارات وصربيا في إطار العمل على المناخ ومواجهة التحديات المناخية من خلال التوعية بالقضايا البيئية عن طريق الإعلام إلى جانب دور التعليم في تحقيق الأهداف المرجوة في نشر الوعي البيئي.

وقال وانغ يبياو نائب رئيس تحرير في صحيفة الشعب الصينية: «للإعلام دور في مواجهة التحديات المناخية من خلال التجارب والمواقف والقصص المختلفة التي تقدم للحفاظ على البيئة مع خلق فرص جديدة صديقة للبيئة والحرص على التنمية الخضراء في الأحياء والقرى في الصين والتركيز على أهم الموارد الطبيعية واستغلالها في القطاع الإعلامي وتنميتها بمشاركة المجتمع».

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