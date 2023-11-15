عمار النعيمي: عجمان تشهد إنجازات متميزة في خدمات إسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان - وام

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افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، «شركة إيه جي للصناعات» بمنطقة الجرف الصناعية في عجمان.

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح مبنى الشركة، ووقف سموه خلال جولة تفقدية على سير العمل في قسم صيانة المركبات مختلفة الأحجام والوزن وقسم تصليح أجسام المركبات، ومركز الأبحاث التطويرية وقسمي الجودة والتدقيق.

واستمع سموه إلى شرح وافٍ من أويس زهران رئيس مجلس إدارة الشركة حول طبيعة الخدمات المقدمة الهادفة، للارتقاء بقطاع النقل ومواكبة أحدث التطورات على الصعيد الخدمي والتكنولوجي والاستدامة الخضراء.

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