محمد الشرقي يشيد بجهود «الفجيرة للفنون الجميلة» لاستقطاب الموهوبين

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، طلبة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الفائزين بمسابقة كولنير كلازيميير الدولية للعزف على البيانو التي نظمت عن بُعد بمدينة كولن بألمانيا.

وهنّأ سموه كلاً من سحر عبدالله الحاصلة على المركز الأول، وأمير نصر الله الحاصل على المركز الثاني في المسابقة، مشيداً بالنتائج المميزة التي حققاها. وأشاد سموه بجهود أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في استقطاب الموهوبين والمبدعين في جميع أنواع الفنون، مؤكداً أهمية تشجيعهم على المشاركة في المحافل والمنافسات الفنية وتمثيل الدولة على المستوى المحلي والدولي. وتوجّه الطالبان الفائزان بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال ودعم ومتابعة سموه الدائمين للمبدعين وأصحاب المراكز الأولى في المجالات كافة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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