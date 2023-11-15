«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح نظام إدارة أصول الطرق

المصدر: الشارقة – البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بخطط تطوير الخدمات والعمل بين الجهات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.

واعتمد المجلس مقترح نظام إدارة أصول الطرق في الإمارة، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لأصول شبكة الطرق وتسهيل إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، إضافة إلى إدارة الأصول وجدولة عملية الصيانة ورفع كفاءة الطرق بمدن ومناطق الإمارة، حيث يقوم النظام باستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة على جمع وتخزين ومعالجة وتحليل وتقييم بيانات شبكة الطرق في الإمارة.

واعتمد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة الحرس الوطني، والتي تنص على التعاون المشترك في تبادل المعرفة والخبرات في المجالات القانونية والإصدارات التشريعية والدورات التخصصية، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات العمليات واستمرارية الأعمال واستخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

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