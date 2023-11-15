اللجنة العليا للتشريعات تنظم «الأسبوع التشريعي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن تنظيم «الأسبوع التشريعي 2023» خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر.

وستقام فعاليات الأسبوع التشريعي في كل من مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم ومقر الأمانة العامة للجنة في دبي، بمشاركة قانونيين وخبراء ومتحدثين رئيسيين من اللجنة وشركائها ضمن منظومة العمل الحكومي.

رؤى

وتسعى الأمانة العامة، من خلال تنظيم هذا الحدث، إلى إتاحة منصة لإثراء المعرفة القانونية والوعي التشريعي، وتبادل الرؤى والخبرات بين القانونيين، ومناقشة سبل تعزيز المواءمة بين المنظومة التشريعية ومستهدفات تحقيق الاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة.

وتتضمن أجندة الأسبوع التشريعي مجموعة من الجلسات النقاشية والكلمات الرئيسية والإضاءات حول مجموعة من المحاور والموضوعات، من ضمنها الأثر التشريعي، وتكامل البيئة التشريعية، والاتفاقيات الدولية، والاستدامة التشريعية، وتشريعات المستقبل، وحوكمة العمل التشريعي، والصناعة التشريعية في إمارة دبي، وسبل مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي المتسارع.

تطوير

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الأسبوع التشريعي يجسد حرص اللجنة على تطوير الثقافة القانونية، وتعزيز مرونة المنظومة التشريعية واستدامتها وكفاءة ممارسات ومنهجيات صياغة التشريعات وقياس أثرها.

ويركز الأسبوع التشريعي في دورته الخامسة على كيفية تعزيز التكامل والاستدامة والحوكمة التشريعية، وتأطير وتنظيم قطاعات ذات أهمية محورية ضمن النماذج الاقتصادية المستقبلية، وتسليط الضوء على تجربة دبي في تعزيز جاهزيتها للمستقبل عبر تطوير التشريعات بصورة استباقية.

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