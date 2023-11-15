على هامش مؤتمر «كهرباء الخليج».. يوسف آل علي لـ « البيان »: 5 مليارات درهم استثمارات «الاتحاد للماء والكهرباء» خلال 4 سنوات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، على هامش فعاليات مؤتمر كهرباء الخليج الـ19 «سيجري الخليج 2023» المنعقد في أبوظبي، بمشاركة 800 خبير من المختصين في مجال الكهرباء، عن حجم استثمارات الشركة خلال 4 سنوات، مؤكدة أنها بلغت 5 مليارات درهم.

وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لـ «البيان» أن استثمارات الشركة بلغت 5 مليارات درهم خلال 4 سنوات، موضحاً أن الاستثمارات تشمل محطة «نقاء» لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي، إضافة إلى تطوير شبكة المياه.

وقال: «اليوم نفخر في شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» بضخ المياه إلى 4 إمارات بنظام الجاذبية الأرضية من دون استخدام محطات الضخ الكهربائية مما يشكل إنجازاً كبيراً».

وأوضح أن الشركة اختارت منطقة التخزين «الخريجة» في رأس الخيمة بعناية شديدة، حيث تضخ محطة التحلية في أم القيوين المياه إلى منطقة التخزين في رأس الخيمة ومن هناك يتم توزيع المياه إلى مناطق رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة من دون استخدام المضخات الكهربائية وفق أعلى معايير الاستدامة وتطوير الأنظمة.

وقال: مؤتمر ومعرض سيجري الخليج، يمثل منصة إقليمية رائدة في نظم وتقنيات الطاقة الكهربائية، ويجمع نخبة الشركات والهيئات العاملة في تلك القطاعات الحيوية على مستوى دول الخليج، ويجذب صفوة خبراء الصناعة والتكنولوجيا في العالم للمشاركة.

وأضاف: إن «الاتحاد للماء والكهرباء» استعرضت مجموعة من أهم مشاريعها الاستراتيجية المتعلقة بتخزين المياه ويأتي في مقدمة تلك المشاريع، محطة «نقاء» لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي، سعة إنتاج 150 مليون جالون يومياً.

وتابع: تعتمد محطة «نقاء» على تقنيات متطورة ومبتكرة فيما يتعلق بنظم إدارة الطاقة المستخدمة في التشغيل، الأمر الذي نتج عنه خفض في معدلات الطاقة الكهربائية المستهلكة في تشغيل المحطة بنسبة تصل إلى 60 %.

تمكين المرأة

وحول فعاليات المؤتمر شهد اليوم الثاني العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة، حيث تناولت المهندسة نوال يوسف الهنائي ممثلة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن مشاركتها في جلسة «المرأة ودورها في انتقال الطاقة النظيفة»، جهود الإمارات في تمكين المرأة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما الطاقة.

من جانبه، استعرض المهندس أشرف المسلماني المسؤول بالشركة السعودية للكهرباء ورقة علمية بعنوان: «اكتشاف أعطال سقوط الموصلات والدوائر المفتوحة على الأسطح ذات المعاوقات العالية باستخدام بنية الشبكات الذكية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز