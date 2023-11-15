حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة أندرس بيارن هانسن، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات مع مملكة الدنمارك في مختلف المجالات، وأشاد سموه بجهود السفير في توطيد الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر أندرس بيارن هانسن، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

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