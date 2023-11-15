دبي تستضيف المؤتمر الـ 14 لجمعية الإمارات للقلب 24 الجاري

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي المؤتمر السنوي الرابع عشر لجمعية الإمارات للقلب، الذي تنظمه شعبة القلب بجمعية الإمارات الطبية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري .

يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين ومتخصصي الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب على مستوى المنطقة والعالم، ويركز على تطوير علوم القلب والأوعية الدموية وتعزيز العلاجات المبتكرة ورعاية المرضى، ويوفر منصة للمناقشات والعروض التقديمية وفرص التواصل التي ستشكل مستقبل أمراض القلب.

وأشارت الدكتورة جويرية طاهر العلي، رئيسة جمعية الإمارات للقلب استشارية أمراض القلب بمستشفى راشد في دبي، إلى مشاركة هيئة تدريس متميزة تضم أكثر من 120 متحدثاً مرموقاً في المؤتمر الذي سيكشف النقاب عن أحدث التطورات في الأبحاث والدراسات وأرقى المعايير الجديدة في مجال التعليم الخاصة بأمراض القلب.

من جهته قال الدكتور وائل المحميد، رئيس اللجنة العلمية لجمعية الإمارات للقلب استشاري أمراض القلب في «كليفلاند كلينك أبوظبي»، إن المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعية يعد حدثاً مهماً لأطباء القلب ومتخصصي الرعاية الصحية والباحثين على حد سواء.

ويشارك في الحدث أكثر من 1000 متخصص في مجال الرعاية الصحية من 20 دولة.

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