انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للدراسات العليا والبحث العلمي

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للدراسات العليا والبحث العلمي الذي تنظمه جامعة الوصل، بمشاركة باحثين من جامعات داخل الدولة ومن مختلف الدول العربية والأجنبية.

وأوضح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي أن نسخة المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين متتاليين عبر تقنية الاتصال المرئي «تيمز»، استقطبت حوالي 108 ملخصات لرسائل بحثية، حكمتها اللجنة العلمية الدولية، واختارت منها 91 ملخصاً، ثم قامت بتحكيم البحوث الواردة واستقرت على 40 بحثاً من جامعات داخل الدولة ومن مختلف الدول العربية والأجنبية، ليصار إلى مناقشتها في المؤتمر.

5 محاور

وقال الدكتور محمد عبد الرحمن إن محاور المؤتمر جاءت متباينة ومختلفة ليقدم من خلالها المختصون إجابات عن 5 محاور مهمة تلبي حاجات وطموحات الباحثين والطلبة في مرحلة الدراسات العليا في كافة المجتمعات سواء العربية أو الدولية ولا سيما في المجتمع الإماراتي.

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