استقطاب أبرز شركات الطاقة النظيفة والمتجددة

المصدر: دبي - البيان

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تجمع الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023، تحت سقفها عدداً كبيراً من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، تخزين الطاقة، عدادات الكهرباء الذكية، كفاءة الطاقة، والتي تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لضمان استدامة وأمن الطاقة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

زخم إضافي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية: «بوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعتبر «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية فرصة مثالية للتعرف على التقنيات المستقبلية التي من شأنها دعم انتقال الطاقة، وتسريع عجلة العمل المناخي، وضمان حصول الجميع على إمدادات الطاقة.

وتكتسب هذه الدورة من المعرض زخماً إضافياً، حيث تقام قبيل أيام من استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2023 وتشارك فيها هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها شريكاً رئيسياً للمسار.

ويدعم المعرض الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخضراء، ومشاركة القطاعين العام والخاص لتحقيق الطموحات المناخية العالمية، وزيادة التمويل المتعلق بالمناخ».

مشاريع وبرامج

وأضاف معالي الطاير: «يتيح المعرض التعرف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة».

من جانبه، أوضح دوشان ليتشاردوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تسلا إيه إس»:

«ننطلق في مجموعة تسلا اليوم من الإرث ومما تم بناؤه، ونطور المسيرة لأننا نؤمن أن الابتكار لا يعني فقط ضمان المستقبل، وإنما المحافظة على كوكبنا أيضاً. في معرض «ويتيكس» 2023 في دبي، نفخر بتقديم حلولنا المتعلقة بالطاقة، ليس فقط من أجل إبراز تقنياتنا الفائقة، بل وأيضاً لنكون مصدر الإلهام لغدٍ أكثر اخضراراً واستدامة، حيث تلبي قوة الابتكار احتياجات الحاضر من دون التضحية بالإرث الذي ورثناه».

فرص قيمة

وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»: «نؤمن بشدة في الاتحاد إسكو بضرورة حضور معرض «ويتيكس» لجميع المهتمين والمتخصصين في قطاعات المياه والطاقة والبيئية. وأشجع جميع الشركات على المشاركة في معرض «ويتيكس» 2023، لدوره الجوهري في الارتقاء بالمعارف وتوفير فرص قيمة للقاء الشركاء المحتملين والمتعاملين.

ومن شأن المشاركة في المعرض إحداث نقلة نوعية في عمل الشركات ودفع النمو المستدام». «وستوقع «الاتحاد إسكو»، الشركة الرائدة في مجال خدمات الطاقة، العديد من العقود واتفاقيات التعاون في مجال كفاءة الطاقة وخدمات عدادات الكهرباء مع مجموعة من الجهات الحكومية في دبي».

وتشارك شركة «إن سكاي روبتكس» للمرة الأولى في المعرض، وتبرز أحدث حلولها الروبوتية المبتكرة SunShiner لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز كفاءتها. ويمتاز هذا الحل بعدم حاجته لاستخدام أي بطارية والقدرة على العمل في ظروف الطقس القاسية، وأشار أليكسي إرميشن، الرئيس التنفيذي لشركة «إن سكاي روبتكس» إلى تطلع الشركة إلى المشاركة في هذا الحدث الكبير للتواصل مع قادة القطاع، والمساهمة في تعزيز النقاشات حول الاستدامة.

بدورها، قالت ستيلا إلاريدا، الرئيس التنفيذي لشركة «إلاريدا» الإسبانية: «يسعدنا الإعلان عن أولى مشاركاتنا في معرض «ويتيكس»، والتي تشكل قفزة مهمة لدفع تركيزنا على منطقة الشرق الأوسط. ونعتزم خلال المعرض تسليط الضوء على مجموعة منتجاتنا وحلولنا الرائدة والمتطورة في مجال الموصلات الكهربائية.

والتي تعد شهادة واضحة على التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة. وبموازاة جهودنا لتوسيع أعمالنا، نتطلع لتعاون وثيق مع موزعين وعملاء استراتيجيين في دولة الإمارات، مما يساعدنا على تأسيس حضور قوي في الشرق الأوسط».

أثر إيجابي

وأكدت بونام باند، نائب الرئيس المساعد للتسويق الدولي في شركة «إندو إيجين»: «تشكل المشاركة مجدداً في «ويتيكس» فرصة جديدة للاجتماع مع أصحاب الرؤى في القطاع. ويعكس حضورنا الدائم في المعرض الأثر الإيجابي الكبير لهذه المنصة على أعمالنا. وفي ظل مسيرتنا نحو تحقيق المستقبل المستدام، يبقى «ويتيكس» بمثابة البوصلة التي توجهنا وتدعم جهودنا في مجال الابتكار وتوطيد أواصر التعاون».

من ناحيته، قال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «جونسون كونترول» للشرق الأوسط وأفريقيا: «نسعى من خلال مشاركتنا السنوية في «ويتيكس» إلى إبراز منتجاتنا وتقنياتنا وخدماتنا الشاملة الأساسية المبتكرة، التي تمتاز بكفاءتها، وتوفر تقنية شاملة ومتكاملة، لمساعدة المباني والمجمعات والمدن على أن تصبح أكثر أماناً وذكاءً واستدامة».

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