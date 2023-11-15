«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»الـ25 ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم ولغاية 17 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «في طليعة الاستدامة».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية:

«تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، في إطار التزامها برؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية في مجال الاستدامة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

منصة عالمية

وأكد معالي الطاير أن هذا المعرض يعد منصة عالمية رائدة تشارك فيه هذا العام 2575 شركة من 62 دولة، ويضم 24 جناحاً دولياً من 16 دولة، وتشمل مجالات المعرض قطاعات الطاقة، والمياه، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتقنيات الذكية، والابتكار، وغيرها.

ويوفر المعرض منصة رائدة للشراكات وفرص التعاون المثمر في مختلف قطاعات الاستدامة بمشاركة نخبة من الشركات العالمية وأصحاب القرار والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.

وتكتسب دورة هذا العام من المعرض أهمية خاصة، كونها تمهد لمشاركة الهيئة في فعاليات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 2023 يتزامن مع انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية.

أول مؤتمر متخصص من نوعه في المنطقة، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتحدثين العالميين لعرض ومناقشة آخر ما توصل إليه القطاع في تقنيات الطاقة الشمسية المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

أحدث التقنيات

ويمتد معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» على مساحة 78 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، إضافة إلى قاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي الأرينا 1 و2، والقاعات من 1 إلى 8. وإضافة إلى عرض أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجالات المياه والطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة والابتكار في التقنيات الخضراء.

يتضمن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» العديد من البرامج والمنصات والندوات المتخصصة على مدى أيام المعرض الثلاثة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من كبرى الشركات العالمية. ومن بين الندوات والمنصات والبرامج التي يتضمنها المعرض:

ندوات الطاقة المتجددة والاستدامة:

يناقش الخبراء والمبتكرون مصادر الطاقة المتجددة التي تسلط الضوء على الحاجة الملحة وسبل انتقال المجتمعات نحو مستقبل مستدام.

منطقة التعليم والابتكار:

تستضيف جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية لتبادل الأفكار والمعارف حول الحلول المبتكرة لتحقيق الحياد المناخي، ومستقبل التنقل، وتمكين الجيل القادم من قادة المناخ، والتغير المناخي، والاستدامة، وغيرها.

منصة الطاقة:

في هذه المنصة يتاح للحضور الإطلالة على الرؤى المتوقعة حول مستقبل حلول الطاقة المتنوعة، ما يعزز التوجه نحو الاعتماد المحلي لمصادر الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

منصة المياه: تناقش المؤسسات والشركات الرائدة في هذه المنصة أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإدارة المستدامة للمياه.

مختبر المبتكرين:

يهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وتعزيز أواصر التواصل مع المستثمرين والبنوك والمناطق الحرة، وترسيخ التعاون والشراكات، وتبادل المعارف والخبرات.

لقاءات الأعمال (B2B & B2G): تعد خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) فرصة مثالية للعارضين لتوسيع أعمالهم وترسيخ علاقات تجارية متميّزة، والوصول إلى متعاملين جدد، وبحث فرص التعاون مع شركاء محتملين.

قيادات الطاولة المستديرة:

تركز على سبل توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومناقشة السياسات والتشريعات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في المنطقة.

مركز إعمار للاستدامة:

عبر هذه المنصة ستأخذ «إعمار»، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، وبالتعاون مع شركائها، الزوار في رحلة استطلاعية معرفية حول أسلوب معيشتهم ومعايير مجتمعاتهم المستدامة، حيث سيكون المركز بمثابة منصة جاذبة لمشاركة الزوار أفضل الممارسات في خلق عالم أخضر ومزدهر ومستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز