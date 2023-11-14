مكتوم بن محمد مهنئاً حمدان بن محمد بيوم ميلاده: كلّ عامٍ ودبي بك تنبض وتزدهر

المصدر: دبي - أحمد الشنقيطي

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة يوم ميلاد سموه قائلاً: "كلّ عامٍ ودبي بك تنبض وتزدهر".

ونشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو يظهر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في مراحل من عمر سموه، منها صورة مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصورة مع والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى صور مع إخوانه.

كلّ عامٍ ودبي بك تنبض وتزدهر pic.twitter.com/CgRinrKAZM — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 14, 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز