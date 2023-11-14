تعرف إلى «دورية ربدان ون» التي أطلقتها شرطة أبوظبي ضمن مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: البيان

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دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دورية ربدان ون الميدانية الكهربائية ضمن مشاركتها في الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات وتستمر أعماله بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام".

وتحمل دورية "ربدان ون" الميدانية شعار صنعت في أبوظبي، وتم صناعتها بالتعاون مع شركة «إن دبليو تي إن» المنتج الأول لعلامة "ربدان ون " وذلك في منشأة تجميع السيارات بمنطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد) بمحطة طاقة ذات محركين بسعة 510 كيلو واط.

وتعد مركبة ديناميكية وذكية وتحتوي على وحدة تحكم وعدادات رقمية، وتعمل وفق تقنية المدى الطويل الرائدة في العالم وتمتاز بإمكانية توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات.

ويقدر عزم دوران السيارة يقدر ـ 1040 نيوتن/متر، ويستغرق الأمر حوالي 4.5 ثانية حتى تنتقل من حالة مستقرة إلى سرعة 100 كم/ساعة، في حين يصل احتياطي الطاقة للسيارة قبل إعادة الشحن إلى 860 كم.

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