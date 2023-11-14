«الفجيرة العلمي» يختتم مشاركته في مخيم بالصين

المصدر: الفجيرة - وام

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اختتم نادي الفجيرة العلمي مشاركته في المخيم العلمي الدولي بالصين، الذي عقد تحت عنوان «الحزام والطريق للشباب»، بتنظيم من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة تشونغ تشينغ، خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر.

والذي شهد مشاركة 26 دولة. وحظيت مشاركة النادي بإشادة إدارة المخيم، والتي تكللت بمنحه شهادة أفضل فريق عمل، وشهادة أفضل مشرف في المجال العلمي، وشهادة أفضل عرض للمخرجات والأفكار في المخيم، وهو ما يعد إنجازاً طيباً لمنتسبي النادي على الصعيد الدولي.

وقال الدكتور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة النادي رئيس الوفد المشارك: إن هذا المستوى الذي بلغه النادي يأتي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة القائمة على الاستثمار في الطاقات الوطنية والشباب، والذي انعكس على تفوق منتسبي النادي على أقرانهم من الدول المختلفة حول العالم.

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