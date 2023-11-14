محمد الشرقي يؤكد دور المسرح في نقل القيم الإنسانية بين شعوب العالم

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المسرح في نقل القيم والمفاهيم الإنسانية المشتركة بين شعوب العالم كافة، وتعزيز مكانته التاريخية في التعبير عن قضايا الإنسان في كل مكان حول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة مسرح الفجيرة الوطني برئاسة عبدالله محمد السويدي.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع الثقافية والمبادرات الفنية والمسرحية التي تسلط الضوء على نشاط المسرح، وتسهم في الارتقاء بدوره في دعم الثقافة على مستوى الدولة والعالم.

واطلع سموه على مشاريع ومشاركات مسرح الفجيرة الوطني في مختلف المهرجانات والمحافل الإقليمية والدولية.

ووجه سموه بضرورة مواصلة الجهود وزيادة الأنشطة الفنية المختصة بالمسرح وأدوات التدريب عبر الاستفادة من الخبرات العالمية والممارسات المسرحية الرائدة والمهمة.

لقاء

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتورة سهيلة اليماحي، لحصولها على الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر والبرمجيات في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستمع سموه خلال اللقاء من الدكتورة سهيلة اليماحي إلى إنجازاتها ومشاركاتها في مجال هندسة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وإسهاماتها العلمية المتنوعة في هذا المجال.

وأشاد سموه بمشاركات سهيلة اليماحي في المؤتمرات والمحافل العلمية، مؤكداً ضرورة مواصلة رحلة التعلم واكتساب العلوم التي تعزز المعرفة الشخصية وتُنمي القدرات الفكرية والمعرفية في هذا المجال. وتسلم سموه من الدكتورة سهيلة اليماحي مؤلفاتها في تحليل البيانات وهندستها للمبتدئين ومنهج صياغة الاستراتيجيات وسيكولوجية صنع القرارات الذكية.

وتقدّمت الدكتورة اليماحي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بمتابعة الحاصلين على شهادات عليا في المجالات العلمية التي تواكب المتطلبات العالمية في المجالات المهمة، ودعمهم لمواصلة مسيرة النجاح والتميز.

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