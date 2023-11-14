«مورو» و«تاليس» يتعاونان في الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية» عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «تاليس»، العالمية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الأمن والهوية الرقمية.

بهدف تعزيز قطاع خدمات الأمن المادي والسيبراني في الإمارات. تم التوقيع خلال معرض دبي للطيران ، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وباتريس كاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تاليس»، ووقع الاتفاقية المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية».

وإلياس مراوي، نائب رئيس الأعمال المدنية في الشرق الأوسط في «تاليس»، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في توفير حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز البنى التحتية الرقمية في المنطقة، لضمان حماية البيانات والأمان بأعلى درجات الموثوقية.

وقال الطاير: نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز نظام بيئي رقمي آمن ومرن للمؤسسات والشركات في الإمارات، واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بدورتها الثانية، التي تترجم محور الأمن السيبراني من استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف إلى إنشاء فضاء إلكتروني آمن وموثوق لدعم البنية التحتية الرقمية للإمارة، ما يعكس التزام مركز دبي للأمن الإلكتروني بهيئة دبي الرقمية تجاه حماية المنظومة الرقمية.

وأضاف: مع التقدم المتسارع في مجالات الربط الرقمي بات من الأهمية القصوى حماية البنية التحتية الرقمية لقطاعات الأعمال، وتعكس شراكتنا مع «تاليس» التزامنا المشترك لدعم قدرات الأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من حلول «مورو» التقنية المتطورة، وخبرة شركة تاليس المتخصصة في هذا القطاع. من جانبه قال المهندس مروان سالم بن حيدر:

نلتزم في «مورو» بتعزيز أمن الأصول الرقمية في ضوء التطور التقني المستمر، ويعكس تعاوننا مع «تاليس» جهودنا في تقديم حلول متطورة، تلبي احتياجات الأمن السيبراني المتزايدة للشركات والمؤسسات. وقال إلياس مراوي، نائب رئيس الحسابات المدنية في الشرق الأوسط في «تاليس»: نسعى دائماً إلى الابتكار، لخلق عالم أكثر أماناً من خلال حلول التكنولوجيا الحديثة، وتعاوننا مع «مورو» يؤكد التزامنا بتقديم خدمات أمن شاملة، مما يرسخ القدرة على التكيف مع الأنظمة الرقمية المترابطة».

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