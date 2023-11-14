«ستراتا» و«إيرباص».. 15 عاماً من الشراكة الاستراتيجية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا)، مزود تصنيع المواد المركبة المتقدمة في دولة الإمارات وشركة صناعة الطيران العالمية «إيرباص» بالذكرى السنوية الـ15 من الشراكة الاستراتيجية المستمرة بينهما.

انطلاقاً من عقد الإنتاج الأول الذي تم توقيعه في العام 2008، والتعاون الريادي المتزايد في إطار الجودة والابتكار، والذي أثمر حتى اليوم إنجازات كبيرة ولافتة في قطاع التصنيع المتقدم ومجال الطيران.

ومنذ إعلان تأسيسها في عام 2008 حتى اليوم، قامت ستراتا بتسليم 3036 شحنة تتألف من 36957 قطعة إلى شركة إيرباص. وحققت ستراتا باستمرار الالتزام بالتسليم والتقيّد التام بمعايير الجودة الصارمة، وتشمل عمليات التسليم التي أنجزت مختلف حزم الأعمال؛ الأسطح الخارجية، والجينيحات، وأجزاء تخفيف الرفع في طائرات إيرباص A330/A340.

والأسطح الخارجية الداعمة لرفارف طائرات إيرباص A350 - 800/ 900 / 1000، والرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص A350 - 900، والأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A380.

وفي شهادة استثنائية على التأثير العالمي لشركة ستراتا في قطاع الطيران، تعد طائرة واحدة من بين كل 10 طائرات تحلق اليوم في الفضاء العالمي، تحتوي على أجزاء تم تصنيعها بفخر في دولة الإمارات من قبل ستراتا.

وتعكس هذه الإحصائية اللافتة، الحضور الكبير لشركة ستراتا في مجال صناعة الطيران، كما تؤكد على الجودة العالية في التصنيع والبراعة الهندسية التي تكتنزها مرافق ستراتا في دولة الإمارات، فيما تشكل المكونات التي تنتجها ستراتا مصدر فخر وطني، وهي رسالة تأكيد ودليل ثقة على دور دولة الإمارات في تكنولوجيا الطيران المتقدمة، وحضورها على الساحة العالمية.

وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير العام والعضو المنتدب لشركة ستراتا: «إن الشراكة مع إيرباص المستمرة منذ 15 عاماً كانت بمنزلة رحلة تميزت بالابتكار والالتزام والتفاني الذي لا يتزعزع لتحقيق التميز، حيث يعد دور ستراتا في نجاح إيرباص شهادة على القدرات الاستثنائية لفريقنا وجودة منتجاتنا، وفي ظل هذه المنجزات، نحن نفخر بشدة بمساهمتنا في نمو صناعة الطيران عالمياً، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر».

مورد استراتيجي

وأكد ميكائيل هواري، رئيس إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط أهمية هذه الشراكة طويلة الأمد، قائلاً: «تُقدر إيرباص شراكتها مع ستراتا باعتبارها مورداً استراتيجياً في سلسلة التوريد لدينا. إن تفاني ستراتا في التميز والابتكار يتوافق تماماً مع التزام إيرباص بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا»، مشيراً إلى أن إيرباص وستراتا تلعبان دوراً رئيسياً في إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة صناعة طيران عالمية المستوى، ودعم استراتيجية التنويع طويلة المدى والالتزام بالتنمية المستدامة.

وأضاف هواري: «نحن فخورون بشراكتنا مع ستراتا، التي شكلت عنصراً أساسياً في سلاسل التوريد. إن تفاني ستراتا في التميز والابتكار يتوافق تماماً مع التزام إيرباص بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا». وتزداد هذه الشراكة أهمية من كون أن عالم الطيران يحظى بعدد محدود من الشراكات التي يمكن أن تتمتع بقدر كبير من الإمكانات التحويلية مثل الشراكة بين عملاقي الصناعة إيرباص وستراتا، فهذه الشراكة تُبشّر بإحداث ثورة في عمليات تصنيع الطائرات وإرساء الأساس لبناء قاعدة متكاملة في مجال صناعة الطيران بدولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز