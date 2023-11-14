«العربية أبوظبي» تنقل عملياتها إلى مبنى المسافرين (A)

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة ومقرها أبوظبي، نقل عملياتها التشغيلية إلى مبنى المسافرين (A) في مطار أبوظبي الدولي الجديد اليوم.

ويعد المبنى (A) من أكبر مباني المسافرين في العالم بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع إمكان تنفيذ إجراءات السفر لـ 11 ألف مسافر في الساعة وتشغيل 79 طائرة في أي وقت.

وستستقبل «العربية أبوظبي» أولى رحلاتها القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت إلى المبنى الجديد عند الساعة 17:55 اليوم، بينما تتجه أولى رحلاتها المغادرة منه إلى كولكاتا في الهند عند الساعة 18:55 اليوم أيضاً.

ويتزامن افتتاح المبنى الجديد مع تعافي الحركة الجوية العالمية واقترابها سريعاً من مستوياتها السابقة لفترة ما قبل الجائحة، وسيسهم أيضاً في رسم ملامح المرحلة المقبلة لنمو «العربية أبوظبي». ويأتي نقل عمليات الشركة إلى مبنى المسافرين (A) في أعقاب المرحلة الثالثة من انتقال شركات الطيران إلى المبنى. ويركز المبنى الجديد على حسن جدوى العمليات التشغيلية، وضمان أرقى المعايير.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «نتطلع إلى بدء عملياتنا التشغيلية من مبنى المسافرين الجديد، الذي يدعم طموحنا إلى زيادة قدرات أسطولنا الحالي لتلبية احتياجات السفر المتنامية من وإلى العاصمة الإماراتية. ومع تجهيزه بأحدث التقنيات المتقدمة لتسهيل حركة المسافرين، يضمن مبنى المسافرين (A) توفير أعلى مستويات الراحة وترسيخ أبوظبي مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال». وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدبة الرئيسة التنفيذية المؤقتة لمطارات أبوظبي:

«أود أن أرحب بالعربية أبوظبي في مقرها الجديد في مبنى (A) وهو مبنى حديث مزود مرافق تلبي متطلبات شركات الطيران ويسهم كونه قاعدة مثالية لهم في تعزيز حركة سفرهم الدولية. وبتوفير مجموعة من المرافق المتطورة للمسافرين وشركات النقل على حد سواء، فإنه يعزز مكانة أبوظبي العالمية قاعدة مهمة للطيران».

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