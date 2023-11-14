«جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران» توقع شراكة مع «إيدج» لدمج الأسلحة الذكية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران»، الشركة المتخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة الموثوقة والفعالة للطائرات الموجهة عن بعد والرادارات والبصريات الكهربائية وأنظمة المهام ذات الصلة، و«إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع ومجالات أخرى، اتفاقية لدمج أسلحة إيدج الذكية في طائرة «جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران» الموجهة عن بعد من طراز MQ - 9B SkyGuardian.

وبموجب الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في معرض دبي للطيران، ستعمل الشركتان معًا على دمج حلول إيدج للذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في طائرة «جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران» من طراز MQ - 9B SkyGuardian.

وقال ديفيد ألكسندر، رئيس «جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران»: «يسعدنا العمل مع مجموعة إيدج في هذه المبادرة. في الواقع، قمنا بدمج القدرات المحلية في طائرات عملائنا، لكنه لم يسبق لنا أن قمنا بدمج نظام تسلّح غير تابع لحلف الناتو في إحدى طائراتنا الموجهة عن بعد».

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة إيدج «يحدونا الفخر بالعمل مع شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران، إذ إن دمج أسلحتنا الذكية في MQ-9B SkyGuardian سيوفر للمستخدم النهائي العديد من حلول الضربات الأرضية الديناميكية والدقيقة للغاية والفعالة من حيث التكلفة.

ونتطلّع بدورنا للعمل بشكل وثيق مع شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران في هذا البرنامج وتعزيز تعاوننا المستقبلي». وتشمل أسلحة إيدج الذكية المخصصة للتكامل عائلة «ديزرت ستينغ» من الأسلحة الانزلاقية الموجهة وعائلة «ثاندر» من الذخائر الموجهة بدقة والفعالة من حيث التكلفة من«هالكن»، وعائلة «الطارق» من الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى والتي أثبتت كفاءتها في تنفيذ المهام ليلاً ونهاراً وفي جميع الأحوال الجوية.

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