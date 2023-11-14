«طيران الإمارات» تتصدر العرض الجوي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت «طيران الإمارات» تشكيل طائرات الناقلات الوطنية، الذي افتتح العرض الجوي المذهل في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023.

وتقدمت طائرة الإمارات A380 العرض الجوي، تلاها طائرات فريق الفرسان الإماراتي للعروض الجوية في تشكيل V، وخلفها مسارات الدخان الحمراء والخضراء والسوداء المميزة.

وجاءت طائرة الإمارات بوينغ 777 تالياً في العرض الجوي، ثم طائرة الاتحاد للطيران إيرباص A350، وطائرة العربية للطيران إيرباص A320، وطائرة فلاي دبي بوينغ 737.

وحلقت طائرة الإمارات A380 فوق مدرج مطار دبي وورلد سنترال، على ارتفاع 100 متر فقط، أي ما يعادل تقريباً امتداد جناحيها. وتبعتها طائرة الإمارات بوينغ 777 على ارتفاع 160 متراً. وحملت كلتا الطائرتين شعار طيران الإمارات الجديد، ما عرض للجمهور العلامة التجارية الديناميكية المحدّثة. وانضم إلى التشكيل أيضاً عدد من طائرات سلاح الجو الإماراتي المقاتلة والعمودية.

وقام بتنسيق العرض الجوي فرق من مختلف أطراف قطاع الطيران في الدولة. وضم فريق عمليات الطيران، الذي أشرف على الجانب الخاص بطيران الإمارات في العرض الجوي، الكابتن مايكل شرايبر رئيس العمليات الفنية للطيارين، والقبطان خالد أكرم نائب رئيس الطيارين بأسطول بوينغ. وقاد طائرة إيرباص A380 على رأس التشكيل القبطان مبارك المهيري والقبطان كريس جاوتشي والقبطان خالد بن سلطان، في حين تولى القبطان ديف كيليان والقبطان علي المرزوقي والقبطان علي اليافعي قيادة طائرة بوينغ 777.

جاء هذا الإنجاز الجوي المثير نتاجاً لأشهر من التخطيط الشامل ومتعدد الوظائف بين مختلف الأطراف المشاركة، بما في ذلك فرق من طيران الإمارات والناقلات الإماراتية الأخرى، ووزارة الدفاع في الإمارات، والقوات المسلّحة الإماراتية، وطيارو طيران الإمارات، ومديرو عمليات الطيران ومراقبو الحركة الجوية الذين عملوا جنباً إلى جنب مع لجنة مراقبة العرض الجوي وهيئة دبي للطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني بالدولة.

وعملت الفرق في تنسيق جميع عناصر العرض الجوي، مع الأخذ في الاعتبار أنماط الحركة الجوية في أوقات مختلفة من اليوم، والمناطق التي يجري التحليق في أجوائها، بالإضافة إلى أحوال الطقس والرياح المتوقعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز