273 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران في يومه الأول

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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قادت ناقلات دبي «طيران الإمارات وفلاي دبي» صفقات اليوم الأول من معرض دبي للطيران، التي وصلت إلى 206 طائرات، بقيمة 268.6 مليار درهم، منها 190.8 مليار درهم صفقات لطيران الإمارات، و40.37 مليار درهم قيمة صفقات فلاي دبي، حيث اقتربت صفقات معرض دبي للطيران، خلال اليوم الأول من إجمالي صفقات الدورة السابقة من المعرض، والتي بلغت 272 مليار درهم.

وكشفت طيران الإمارات، خلال أول أيام المعرض عن طلبيات، تشمل 95 طائرة بوينغ، بقيمة 52 مليار دولار «نحو 191 مليار درهم» لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

وقعت طيران الإمارات طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9، و35 طائرة 777-8، تعمل بمحركات GE-9X، وسعت طيران الإمارات طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة بوينغ 787-9، وزادت التزامها بنحو 5 طائرات إلى إجمالي 35 طائرة دريملاينر: تشمل: 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

ووقعت طيران الإمارات أيضاً طلبية لشراء 202 محرك GE-9X لتشغيل طائرات 777X الإضافية، التي طلبتها اليوم،

وكشفت فلاي دبي عن صفقة مع شركة بوينغ، تشمل شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر، بقيمة إجمالية، تصل إلى 11 مليار دولار، في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

فيما أعلنت شركتا بوينغ، وصن إكسبرس، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية، ولوفتهانزا عن التزامها بشراء ما يصل إلى 90 طائرة بوينغ ذات الممر العريض، وتشمل الاتفاقية 28 طرازاً لـ737-8، و17 طائرة من طراز 737-10، بقيمة تصل الى21.13 مليار درهم، 5.76 مليارات دولار، مع إمكانية شراء ما يصل إلى 45 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس.

وكشفت شركة «طيران البلطيق»، على هامش مشاركتها في معرض دبي للطيران عن اتفاقها مع شركة إيرباص لشراء 30 طائرة من طراز A220-300 مع خيار شراء 20 طائرة إضافية من ذات الطراز، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم 2.74 مليار دولار.

ووقعت الخطوط الملكية المغربية عن صفقة لشراء طائرة 787 دريملاينر، وطلبت مصر للطيران 18 طائرة من طراز 737 ماكس كجزء من اتفاقية تأجير مع شركة Air Lease Corporation (ALC)، ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم بين عامي 2025 و2026، مع قيام شركة الطيران بتأجير الطائرة لمدة 12 عاماً على الأقل.

وأعلنت الملكية الأردنية عن اتفاقية مؤكدة لشراء أربع طائرات بوينغ 787-9، بقيمة 4.29 مليارات درهم «1.17 مليار دولار»، وأكدت شراء طائرتي 787-9، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصال لطائرات 787.

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