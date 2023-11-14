بلدية دبي تنظم الدورة الثانية من ملتقى مكاتب إدارة المشاريع

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت بلدية دبي بالتعاون مع الشريك المعرفي «التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع مجتمع الإمارات» أكبر منظمة للمختصين في مجال مكاتب إدارة المشاريع والوحيدة من نوعها عالمياً، الدورة الثانية من «ملتقى مكاتب إدارة المشاريع» بهدف مناقشة ومشاركة الممارسات الحديثة في مجال إدارة مكاتب إدارة المشاريع.

حضر الملتقى، الذي أُقيم في دبي سفاري بارك، أكثر من 300 مشارك من المحترفين والمختصين في مكاتب إدارة المشاريع، إضافةً إلى خبراء الاستراتيجية والمحَافظ من القطاعين الحكومي والخاص. يمثّل الملتقى حدثاً بارزاً لتبادل الخبرات والمعارف، ويؤكد ريادة البلدية في هذا المجال خصوصاً وأنها أول جهة تحصل على اعتراف عالمي في مجال التميز في مكتب إدارة المشاريع لمدة عامين على التوالي.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن ملتقى مكاتب إدارة المشاريع يحمل أهمية كبرى، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه إدارة المشاريع كشريكٍ حاسمٍ في تحقيق التميز والريادة في الأعمال ضمن المؤسسات.

كما يشكل فرصةً لاستعراض دور إدارة المشاريع في نجاح المشاريع التحولية الكبرى خصوصاً تلك المتعلقة بمجالات التحول الرقمي والاستدامة والبيئة وتعزيز جَودة الحياة، بما يدعم الخطط والمستهدفات الاستراتيجية والأولويات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسخ ريادتها على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال: «يعد الملتقى فرصة للتعرف على تجربة بلدية دبي كنموذج عالمي رائد في مجال إدارة المشاريع والمحافظ والبرامج ومكاتب إدارة المشاريع، تتبنى أفضل الممارسات وتطبقها ضمن مجموعة من المشاريع النوعية الناجحة، التي ترسخ مكانة دبي الريادية كمرجعٍ عالمي في إدارة المشاريع».

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