وزير الدفاع الإيطالي: «دبي للطيران» منصة للابتكارات

المصدر: دبي - وام

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اعتبر غيدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، إن معرض دبي للطيران 2023 أحد أهم التجمعات في العالم لقطاعات الطيران واستكشاف الفضاء والدفاع، مشيداً بحجم المشاركات الدولية به ومنها المشاركة الإيطالية بوصف الحدث منصة عالمية لاستعراض أبرز ابتكاراتها في القطاع.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال افتتاحه الرسمي جناح وكالة التجارة الإيطالية بالمعرض، أمس، إن وكالة التجارة الإيطالية تسلط الضوء عبر جناحها على مجموعة واسعة من منتجات الطيران، بدءاً من المعدات الإلكترونية المتقدمة وأنظمة الطاقة وحتى معدات الدعم الأرضي ومكونات الطيران والبرمجيات الحديثة، إضافة إلى حلول الطيران المتطورة والأنظمة الكهربائية الدقيقة للطيران والدفاع، ومعدات الدعم الأرضي.

والبرامج المتخصصة للمهام المتقدمة، ونظم التحليل والتخطيط والمحاكاة. ولفت وزير الدفاع الإيطالي، إلى القدرات الإيطالية المتطورة في مجال الطيران ووصف جناح بلاده بأنه رمز للقدرات المتطورة في مجال الطيران.. وشدد على اهتمام بلاده بتعزيز الشراكات والتحالفات الدولية في قطاع الطيران.

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