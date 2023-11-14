تفاهم لإطلاق الدفعة الثانية من «الدبلوم الأمني الخاص بأمن المواصلات» في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت إدارة أمن المواصلات بدبي، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP» لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم الأمني الخاص بأمن المواصلات العامة كجزء من مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً بين الطرفين لتحقيق رؤية الإدارة في تعزيز الشراكة مع المنظمات والاتحادات العالمية المتخصصة في أمن المواصلات العامة.

ويعتبر «الدبلوم الأمني»، أول برنامج تدريبي أمني متخصص في مجال أمن المواصلات العامة على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز مفهوم أمن المواصلات وتنمية المعرفة والقدرات للكوادر الأمنية والمعنية بأمن قطاع النقل والمواصلات.

وأوضح العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، أن البرنامج سيتم عقده في مركز التدريب والإبداع في إدارة أمن المواصلات بدبي، ويضم 3 محاور رئيسية، وهي:

أساسيات أمن المواصلات العامة، وتشمل (مفاهيم الأمن، والتهديدات الأمنية، مبادئ تقييم المخاطر، إدارة الحدث والطوارئ)، وأفضل الممارسات والتطبيقات العملية في أمن المواصلات وتشمل (إدارة الحشود، ومكافحة الإرهاب، وآليات التوعوية الأمنية)، والمفاهيم المُتقدمة في أمن المواصلات وتشمل (المراقبة التلفزيونية، التهديدات الداخلية في المؤسسات، الأمن وخدمة العملاء، الدروس المستفادة في جائحة كورونا). وبين العميد الحثبور أن البرنامج الذي يمتد على مدار 3 أشهر ويتخلله تطبيق عملي، واختبارات من أجل اجتيازه.

حيث سيقوم بتقديم الدورات التدريبية ضمن البرنامج 4 خبراء مُتخصصين في مجال أمن قطاع النقل والمواصلات من بلجيكا وفرنسا وهونج كونج، كما سيضم البرنامج 45 متدرباً من منتسبي إدارة أمن المواصلات ومتدربين من مؤسسات ودوائر محلية، إضافة إلى متدربين من دول عدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز