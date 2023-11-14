محاكم دبي تشارك بمؤتمر الأونسترال القضائي في هونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

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شاركت محاكم دبي ممثلة بالقاضي الدكتورة حمدة السويدي، قاضٍ بالمحكمة التجارية في محاكم دبي، في مؤتمر الأونسترال القضائي لآسيا والمحيط الهادئ بنسخته الخامسة لعام 2023، لتعزيز التعاون الدولي في ميدان القضاء، ولتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الفهم المشترك للتحديات القانونية الراهنة وتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهتها لخدمة العدالة.

وفي هذا السياق قال طارش المنصوري، رئيس محاكم دبي، نحن نشجع بقوة على التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين القضاة والمهنيين في المجالات القانونية، ويتيح هذا المؤتمر البارز للمشاركين فرصة التعرف على أحدث التطورات في مجال العدالة والقانون، وهذه المشاركة ليست مجرد تمثيل دولي، بل هي بيان للالتزام بالعدالة والقانون الدولي، ويمثل حضور محاكم دبي في مؤتمر الأونسترال القضائي لالتزامنا الراسخ بتطوير مجال العدالة وتعزيز القضاء في دولة الإمارات.

ومن جانبها، صرحت القاضي الدكتورة حمدة السويدي قائلةً: ينظر إلى هذا المؤتمر كفرصة حيوية لا تقدر بثمن لتبادل الأفكار والخبرات مع نظرائنا القضاة والمهنيين في مجال القانون التجاري من جميع أنحاء العالم، وإنها فرصة تسمح لنا بالتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في ميدان القانون والعدالة، حيث يسعى العالم إلى التحديث والتطور في جميع المجالات، والقضاء والعدالة ليست استثناءً من ذلك.

ونحن نسعى جاهدين لأن نكون على قدر التحديات والتغييرات التي تشهدها المجتمعات والأسواق العالمية، وخاصة بعد جائحة كورونا والابتكارات في ميدان القانون، والتركيز على التطورات الجديدة في الأونسترال من بينها، البيع القضائي للسفن والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وحل المنازعات والتجارة الرقمية والوساطة واستخدام التكنولوجيا في المنازعات، وخاصة في الإجراءات القضائية.

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