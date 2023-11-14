«قطاع المنافذ» يناقش رؤيته المستقبلية ضمن خطة شرطة دبي 2024–2033

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد لشؤون المنافذ، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات.

والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا،، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون المنافذ، ورشة خاصة بقطاع شؤون المنافذ، للخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 - 2033.

وأكد اللواء أحمد محمد بن ثاني، أن الورشة هامة للغاية في مناقشة الاقتراحات والرؤى الهادفة إلى تطوير آليات العمل في هذا القطاع الحيوي على مستوى شرطة دبي وإمارة دبي، وتقديم أفضل الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي والتقني والرقمنة وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري الإدارات العامة لقطاع شؤون المنافذ، رؤى العمل والخطط المستقبلية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 - 2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم «مجموعات التراكيز الاستراتيجية» تهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي ووضع الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وبحث التوجهات المُستقبلية لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.

وخلال الورشة، استمع المشاركون إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المُستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم «الخطة الاستراتيجية».

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