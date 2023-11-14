100 جهة تستقطب المواهب الإماراتية في معرض «توظيف × زاهب»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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انطلقت، أمس، في أبوظبي فعاليات الدورة الـ 17 لمعرض «توظيف × زاهب»، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة تستقطب المواهب الإماراتية، لتمكينهم وتجهيزهم للوظائف المستقبل.

ويفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، الفعاليات الرسمية، بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال ومديري الشركات.

منصة التمكين

يستمر المعرض 3 أيام، ويركز على البرامج، التي توفرها الشركات في تجهيزهم وتدريبهم للالتحاق بسوق العمل، ويتضمن المعرض مجموعة من الدورات الرئيسية المقررة من خلال منصة التمكين، وهي الوجهة المركزية في المعرض، لتحفيز المواطنين الباحثين عن عمل.

كما يشهد المعرض العديد من الجلسات وورش العمل، حيث تستعرض أكاديمية ربدان قصص نجاح توطين الوظائف والبرامج الحكومية، التي تدعم التطوير الوظيفي للمواطنين في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، كما تركز الدورات على تطوير المهارات العملية مثل كتابة السيرة الذاتية، والاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي في البحث عن الوظائف.

ودعا جهاز أبوظبي للمحاسبة المواطنين الباحثين عن عمل لزيارة جناحه في المعرض للتقدم للوظائف الشاغرة لدى الجهاز في المجالات التخصصية والإدارية.

وقال محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسسي بجهاز أبوظبي للمحاسبة: «إن مشاركة جهاز أبوظبي للمحاسبة في معرض «توظيف × زاهب» تدعم برنامج النخبة الخاص بالجهاز، والذي يمكن المواهب المحلية من تولي أدوار قيادية وفعالة في سوق العمل، ويسلط الضوء على كفاءاتهم، ويحفزهم على التفوق في أعمالهم في مجال التدقيق والقطاع المالي».





700 فرصة

وأطلقت مجموعة «إي أيأتش إثمار» الدولية القابضة برنامج التوطين «إثماراتي» خلال مشاركتها في المعرض، بهدف دعم المسار المهني للمواطنين، ومساعدتهم في الوصول إلى فرص وظيفية تعزز ريادة الأعمال في الدولة.

من جانبها توفر «إثماراتي» أكثر من 700 فرصة وظيفية للمواهب الإماراتية، مما يتيح لهم الانضمام إلى المجموعة القابضة والشركات التابعة لها، ضمن قطاعات السفر والسياحة، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والاتصالات التسويقية، والعقارات، وإدارة المرافق، وحلول الطائرات بدون طيار، والموارد البشرية، وخدمات المشتريات، وغيرها.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي أي أتش إثمار» الدولية القابضة: «إطلاق برنامج إثماراتي يأتي تماشياً مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة في التوطين، وأهدافها الرامية إلى تعزيز مهارات الشباب الإماراتي، ومشاركتهم الفاعلة في القطاع الخاص».

وتابع: «يغطي نشاط «مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة» 9 قطاعات حيوية، كما توفر المجموعة بيئة عمل حاضنة للمواهب الشابة، تمكنهم من استكشاف مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية، والعمل مع أهم الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات».

200 فرصة

كشفت مجموعة NMDC عن توفير 200 فرصة وظيفية في تخصصات العلوم البيئية والهندسة بأنواعها المختلفة (الميكانيكية، المدنية، الكهربائية، الإلكترونية، الصناعية، والكيميائية)، وأيضاً هناك فرص أخرى لحملة شهادة الثانوية العامة.

وشددت على ضرورة تمكين ودعم مواطني الإمارات، خلال رحلتهم في البحث عن العمل، ومسيرتهم المهنية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والمواهب في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والجرافات البحرية.

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