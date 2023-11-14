تكثيف الجهود للإيفاء بالعملية الانتخابية لـ«استشاري الشارقة» بأفضل المعايير

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تكثيف الجهود ومواصلة اللجنة مهامها بأفضل المعايير للإيفاء بمراحل العملية الانتخابية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم برئاسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة:

اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

واطلعت اللجنة على طلبات المرشحين الواردة من لجان الدوائر الانتخابية التسع المعتمدة، وتم اعتماد القائمة النهائية وعددهم 193 مرشحاً مدرجين في الرابط التالي: https://eccs.shj.ae/Candidate.

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