استعراض دور الإعلام البيئي في دعم قضايا المناخ

المصدر: أبوظبي - وام

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تستعرض الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الدور المحوري للإعلام البيئي في الاستدامة ودعم قضايا المناخ، كما سيركز على التثقيف الإعلامي وبشكل خاص على مشاركة الشباب، إذ سيستقبل الطلاب من 100 جامعة بهدف إعدادهم ليسهموا في تشكيل المشهد الإعلامي.

ويكرس الحدث، الذي ينطلق اليوم بمشاركة 172 دولة، ريادة الدولة وحضورها المؤثر في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي، إذ تشهد الدورة الحالية مشاركة دولية وحضوراً عالمياً كبيراً من القادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم.

حرص

وقال محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، «يأتي تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام 2023 من منطلق حرصنا على تعزيز شبكاتنا الإعلامية الدولية، والإسهام في تشكيل المشهد الإعلامي الدولي.

وتحديد الأجندة الإعلامية في السنوات المقبلة، وعبر توفير منصة عالمية رائدة يسهم الكونغرس في تعزيز التعاون الدولي، وبناء الشراكات الجديدة، التي تشجع الابتكار، وتفتح فرصاً واعدة للأعمال في هذا القطاع الحيوي، ونحن فخورون بالترحيب بقادة قطاع الإعلام، والجيل القادم من المبتكرين إلى الكونغرس، ونقدر ثقتهم بالكونغرس باحتسابه المنصة المثالية لتبادل الأفكار والخبرات».

وأضاف: «نظراً لأن الاستدامة أحد مجالات التركيز الرئيسة في نسخة هذا العام، فإن الجلسة المرتقبة عن «إنتاج المحتوى في عصر الاستدامة» ستتضمن نقاشات متميزة مع لورا نيكس، المخرجة المرشحة لجائزة الأوسكار، والحائزة جائزة بيبودي من الولايات المتحدة».

ركيزة أساسية

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يبرز الكونغرس التزام مجموعة أدنيك دعم عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي، إذ يشكل الإعلام ركيزة أساسية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، كما نسعى من هذا المؤتمر إلى تشجيع فرص الابتكار، والتعاون في قطاع الإعلام على المستويين المحلي والعالمي، وذلك تماشياً مع جهودنا الهادفة لترسيخ مكانة أبوظبي الوجهة المفضلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة».

وأضاف: «بالاستناد إلى خبرات القادة في القطاعين الحكومي والخاص ستسهم هذه النسخة من الكونغرس في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية».

وفي محور الابتكار وأحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الإعلام سيقدم البروفيسور تشارلي بيكيت، أستاذ الممارسة ومدير Polis في كلية لندن للاقتصاد في المملكة المتحدة، جلسة نقاشية، تتناول مشروع الذكاء الاصطناعي لصحافة بوليس/كلية لندن للاقتصاد.

منصة فريدة

وأكد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن الكونغرس منصة فريدة ومن أكبر الملتقيات الإعلامية الدولية التي تجمع قادة وخبراء القطاع والعقول المبدعة لاستشراف مستقبل الإعلام في المنطقة والعالم، وتسليط الضوء على أحدث التطورات في القطاع وآفاقه المستقبلية مع التركيز على محاور رئيسة تشمل قضايا البيئة والمناخ، ما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها رائداً عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي.

وأضاف السويدي: لعل مما تجدر الإشارة إليه أن المحور الخاص بقضايا البيئة والمناخ ضمن فعاليات الكونغرس يتماشى مع جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة في هذا المجال، فستستضيف الإمارات النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران والوقود البديل، لبحث تسريع إنتاج الوقود النظيف ما سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الهدف العالمي الطموح للطيران والمتمثل في صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول سنة 2050.

وأوضح أن الكونغرس سيشكل منصة إبداعية وفرصة كبيرة للشراكات والتعاون واكتساب الخبرات الدولية في مجال الإعلام، إضافة إلى مناقشة أهم الأفكار والتحديات والوصول إلى حلول إبداعية لها.

جدول أعمال

وسيتضمن جدول أعمال الكونغرس في يومه الأول عدداً من الجلسات، التي ستناقش الدور الحاسم الذي يؤديه الإعلام البيئي في دفع جهود الاستدامة، والحد من تداعيات التغير المناخي، وستركز جلسات اليوم الثاني على التثقيف الإعلامي بمشاركة شبابية واستضافة 100 طالب جامعي يناقشون دورهم في تحديد مستقبل الإعلام.

وسيشهد الكونغرس إقامة فعاليات مصاحبة ضمن عدد من المنصات، ومنها منصة التعليم، ومجلس الابتكار، ومنصة NexTech، ومجلس الإنتاج المشترك، ومنصة الابتكار، ومناقشات المائدة المستديرة، وورش ومختبرات المستقبل الإعلامي التي شهدت إقبالاً كبيراً في الدورة السابقة.

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