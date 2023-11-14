«دبي للإعلام» تستعرض أبرز مبادراتها في«كونغرس الإعلام»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للإعلام مشاركتها في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتأتي هذه المشاركة ضمن مظلة مجلس دبي للإعلام بهدف تسليط الضوء على تجربة دبي التنموية وقصة نجاحها المتميزة مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة والسياحة وريادة الأعمال، ونقطة ارتكاز عالمية لصناعات المستقبل القائمة على الابتكار، إذ يقوم المجلس بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بقيادة عملية التطوير الشاملة لإعلام الإمارة ليواكب أهدافها التنموية ومكانتها العالمية، وتطلعاتها الطموحة للمستقبل.

دور

وأكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام أهمية الكونغرس العالمي للإعلام ودوره في تعزيز قوة القطاع الإعلامي في الدولة. وقال: يمثل «الكونغرس العالمي للإعلام» منصة مهمة تتيح فرص التواصل بين قادة القطاع الإعلامي باختلاف توجهاتهم وتعزيز التعاون المشترك لبلورة أفكار جديدة ومبتكرة، قادرة على مواكبة ما يشهده قطاع الإعلام من تغييرات متسارعة وقفزات نوعية. وأشار إلى أن مشاركة دبي للإعلام في الحدث العالمي ستبرز دورها شريكاً فاعلاً في دعم القطاع الإعلامي والإبداعي المحلي والعربي.

وأضاف: نحرص في «دبي للإعلام» على مواكبة الأحداث النوعية الخاصة بالإعلام، للتعرف إلى التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام واستكشاف أبرز الحلول التقنية والابتكارات الجديدة وسبل الاستفادة منها في تطوير منتجات المؤسسة الإعلامية، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية «دبي للإعلام» التي اعتمدها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والهادفة إلى تطوير مختلف قطاعات المؤسسة الصحافية والتلفزيونية والرقمية، في إطار سعينا لتعزيز ريادة دبي عاصمة اقتصادية ومركزاً إعلامياً مرموقاً في المنطقة.

وبمشاركتها ستضيء دبي للإعلام على أهم المبادرات والمشروعات التي نفذها إعلام دبي وأسهمت في تعزيز مكانة دبي عاصمة للإعلام العربي على مدار عامين متتاليين، إضافة إلى بحث سبل التعاون والشراكة مع مجموعة الشركات والمؤسسات الإعلامية الأخرى المشاركة في الكونغرس، بهدف إثراء المشهد الإعلامي المحلي ورفع مستوى تأثير دبي للإعلام في هذا القطاع.

كما ستسلط المؤسسة عبر جناحها الضوء على قطاعاتها الصحافية والرقمية، المتمثلة في صحيفة البيان، إذ ستستعرض عبر منصتها تاريخها وإنجازاتها ومراحل تطورها والقفزات النوعية التي شهدتها على مدار أكثر من 40 عاماً، فيما ستضيء منصة أوان على أهمية توجهاتها وأهدافها الرامية إلى منح العائلة تجربة مشاهدة ترفيهية متميزة ومضمونة، بفضل ما تقدمه من إنتاجات رقمية نوعية تتناسب مع تطلعات العائلة العربية

كما سيحظى زوار المنصة بفرصة الاستماع إلى مجموعة من النصائح المهمة التي تبين طرائق اختيارات المحتوى الإعلامي والترفيهي الذي يتناسب مع الأطفال ويعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعرفية، أما منصة دبي بوست فستعرض عبر شاشاتها الضخمة أهمية ثقافة الإيجابية وتأثيرها في المجتمع، وذلك بعرض مجموعة مقاطع مصورة تم إعدادها خصيصاً لهذا الحدث بهدف التحفيز على الإيجابية، وستمنح المنصة زوارها فرصة فريدة تمكنهم من ترجمة أفكارهم ورسائلهم الإيجابية إلى مقاطع مصورة وتوجيهها إلى أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم.

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