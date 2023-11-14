فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، الذي أصبح منتدى عالمياً رائداً لقادة الفكر وصناع القرار والخبراء والمختصين، لمناقشة أهم الموضوعات التي تحدد ملامح مستقبل قطاع الإعلام.

تنظيم

وتنظم وكالة أنباء الإمارات «وام» وشركة «كابيتال للفعاليات» التابعة لمجموعة أدنيك، فعاليات الكونغرس، في الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري، تحت شعار «استشراف مستقبل قطاع الإعلام» لاستعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات والتقنيات والمعدات في القطاع والتواصل الاجتماعي.

وتحظى هذه النسخة من الكونغرس، بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع القرار والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، إذ سيلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الكلمة الافتتاحية، كما سيلقي معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، كلمة رئيسة.

وعبر حضور المحادثات القيمة والغنية بالمعلومات في المؤتمر، والتي تقودها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمسرعات المستقلة للإمارات للتغيُر المناخي، ومنى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيتمكن المشاركون من التعرف إلى أحدث التطورات والمستجدات التي يشهدها هذا القطاع.

مشاركة

وسيستقطب الكونغرس مشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الحكومية والإعلامية والأكاديمية والصناعية، وحضور نخبة من المتحدثين الذين سيقدمون تحليلاً شاملاً للاتجاهات الإعلامية والفرص الواعدة في قطاع الإعلام لتطوير الأعمال كما سيجمع المعرض في مظلته أبرز الشركات والمؤسسات الإعلامية الرائدة والشركات الناشئة الجديدة لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تقدمها العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية.

مركز تبادل

وعززت الإمارات موقعها مركزاً لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي الإعلامي، لمواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع واستشراف فرص تطويره في المستقبل.

ويكرس الحدث ريادة الدولة وحضورها المؤثر في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي، وسيسلط الكونغرس الضوء على الدور المحوري للإعلام البيئي في الاستدامة ودعم قضايا المناخ، كما سيركز على التثقيف الإعلامي وبشكل خاص على مشاركة الشباب إذ سيستقبل الطلاب من 100 جامعة بهدف إعدادهم ليسهموا في تشكيل المشهد الإعلامي.

فعالية

وسيشهد الكونغرس إقامة فعالية مخصصة لكبار المشترين في القطاع، وعقد مؤتمر متخصص يستقطب ما يزيد على 77 متحدثاً يمثلون أقطاب صناعة الإعلام من 18 دولة، يتضمن 36 جلسة رئيسة، إضافة إلى إقامة 5 فعاليات مصاحبة يقام بعضها للمرة الأولى ومن أبرزها منصة الابتكار والشركات الناشئة.

وتحولت الإمارات في السنوات الماضية إلى مصدر مستدام لإطلاق المبادرات الطموحة والحلول للتحديات التي تواجه قطاع صناعة الإعلام في أنحاء العالم وتعزيز قدرته على إنتاج ونشر محتوى إعلامي مؤثر.

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