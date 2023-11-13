إضافة 11025 موقفاً بالشارقة خاضعة للرسوم منذ بداية العام الجاري

المصدر: الشارقة – البيان

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كشفت بلدية الشارقة عن إضافة 11025 موقفاً في الإمارة، وإخضاعها للرسوم تماشياً مع خططها السنوية في توفير المواقف العامة وإتاحتها للجمهور بجميع المناطق بما يواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات الجمهور، خصوصاً في المناطق السكنية والتجارية.

وأكد حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة أن البلدية تعمل بصورة مستمرة على دراسة احتياجات كل منطقة من المواقف العامة النظامية وفقاً لخطط واعتبارات متنوعة.

ولفت إلى أن إخضاع مواقف إضافية للرسوم في المدينة يرسخ الدور المهم للبلدية في تعزيز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، حيث تحد هذه المواقف من الوقوف العشوائي للمركبات والتجاوزات، كما تسهل على الجمهور والقاطنين الحصول على موقف عند زيارة أي منطقة أو وجهة في مدينة الشارقة والتي تشهد حركة تجارية وسياحية نشطة.

6758 موقفاً

وأوضح القائد أن العدد الإجمالي للمواقف العامة لمدينة الشارقة بلغ 67583 موقفاً مهيأة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، ومزودة بلوحات إرشادية توضح أن المنطقة خاضعة للرسوم، كما تضمن تعليمات وإرشادات مهمة للجمهور، حيث توضح هذه اللوحات نوعية وطبيعة المواقف في كل منطقة فمنها ما هو خاضع للرسوم طيلة أيام الأسبوع وفي العطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.

مسح شامل

ونوّه مدير إدارة المواقف العامة بأن البلدية تقوم بعمل مسح شامل لبعض المناطق الحيوية تمهيداً لإخضاع المواقف للرسوم، في خطوة مهمة لمنع سوء استغلالها، بعد أن تقوم إدارة المواقف العامة بتجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات بهدف تسخيرها للجمهور ومرتادي مختلف المناطق بصورة دائمة.

كما توفر البلدية أجهزة دفع حديثة ومتطورة تعمل بتقنية اللمس لسداد الرسوم باستخدام العملات المعدنية، مع توفير خيارات سداد رسوم أخرى تشمل خدمة الرسائل النصية والاشتراكات الموسمية وتطبيق الشارقة الرقمية.

حملات تفتيشية

وأفاد بأن فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة تنظم حملات تفتيشية مستمرة لرصد أية تجاوزات عند استخدام الخدمة كالوقوف بصورة عشوائية وحجز أكثر من موقف والوقوف على الرصيف أو خلف المركبات أو الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة دون تصريح يخوّل ذلك وغيرها من التجاوزات، كما تعمل البلدية بصورة مستمرة على نشر وبث رسائل توعوية حول كيفية الاستخدام الأمثل للمواقف العامة وطرق سداد الرسوم وغيرها.

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