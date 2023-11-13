حمدان بن محمد: معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية وضع أُسسها محمد بن راشد

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية وضع أُسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموه في تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية وضع أُسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأضاف سموه: "برفقة أخي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استقبلنا الوفود الرسمية المشاركة في دورة 2023 وتابعنا جانباً من العروض الجوية المصاحبة للمعرض الذي يجمع اليوم في نسخته الأكبر 1400 جهة وشركة من 148 دولة تُقدم أحدث المنتجات في مجال الطيران والفضاء".

وختم سموه: "نبارك صفقات طيران الإمارات وفلاي دبي لشراء 120 طائرة جديدة بقيمة تتجاوز 231 مليار درهم...هنا في سماء دبي يجتمع العالم، ومن الإمارات نرسم مستقبلاً جديداً لقطاع الطيران والفضاء دولياً".

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