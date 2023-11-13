مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد قادت تطوّر قطاع الطيران في الإمارات ورسمت ملامح مستقبله

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قادت تطوّر قطاع الطيران في الإمارات خلال العقود الماضية، ورسمت ملامح مستقبل هذا القطاع.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "زرت اليوم معرض دبي للطيران الذي يعد أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوّي والدفاع والفضاء في العالم، وقمت بجولةٍ تفقدية في أرجائه شملت أجنحة الشركات العالمية والوطنية المشاركة فيه، واطّلعت على ما تقدمه من حلول وابتكارات عالمية تشكّل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي".

وأضاف سموه: "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قادت تطوّر قطاع الطيران في الإمارات خلال العقود الماضية، وترسم اليوم ملامح مستقبل هذا القطاع، والمشاركة واسعة النطاق وحجم الصفقات المنعقدة فيه تعد أهم المؤشرات على مكانة دبي العالمية كمركز رائد لقطاع الطيران والفضاء العالمي وملتقى لأهم قياداته".

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