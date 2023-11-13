يرافقه حمدان ومكتوم.. محمد بن راشد يتفقد معرض دبي للطيران 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي؛ وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جانباً من فعاليات معرض دبي للطيران 2023 في دورته الأكبر التي تُعقد بمشاركة 1400 جهة عارضة من 148 دولة وتستمر أعماله حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز