«نيابة دبي» تسجل إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها ببلاتينية الأفكار البريطانية للمرة الـ 7 على التوالي

المصدر: البيان

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حققت نيابة دبي انجازاً عالمياً يُضاف إلى سجل انجازاتها المتتالية بفوزها ببلاتينية الأفكار البريطانية للمرة الـ 7 على التوالي محققة 100% نسبة مطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في منظمة الأفكار البريطانية 2023.

وقال المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد: تواصل النيابة العامة تحقيق النجاح بالحصول على أهم جوائز الأفكار العالمية إذ تهتم النيابة العامة بإدارة نظام الابتكار وترجمة الأفكار الابتكارية الى واقع ملموس وتعد النيابة العامة أول نيابة على مستوى العالم تطبّق المعايير الدولية المعتمدة في منظمة الأفكار البريطانية.

وأكد النائب العام المساعد أن النيابة تسعى دائماً الى ترسيخ ثقافة الابداع و الابتكار و تطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال تشجيع وتحفيز الموظفين والمتعاملين على المبادرة والتطوير وطرح الأفكار الجديدة وتعزيز ثقافة الانفتاح والايجابية ومتابعة تنفيذ الأفكار والمشاريع المبتكرة، واعتماد تطبيق العديد منها ولبناء شبكة شراكات فعالة لدعم عملية الأبداع والابتكار قامت النيابة العامة مؤخراً بعقد عدة اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لدعم الابتكار من خلال طرح عدة برامج تدريبية ابتكارية تطويرية للموظفين مما تتيح لهم الفرصة لاستكشاف أفكار جديدة تسهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية النيابة العامة سيادة القانون بريادة عالمية.

ومن جانبها قالت شمسة المري مدير ادارة الاستراتيجية و التميز المؤسسي أن بناء نظام الابتكار في النيابة العامة جرى بالاعتماد على دليل إطار الابتكار الحكومي ودليل مشاركات المتعاملين الموحد لإمارة دبي المعد من المجلس التنفيذي والذي يضم العناصر الأساسية لتطوير بيئة الابتكار الحكومي بالإضافة إلى معايير المواصفــــــة العالميــــــة لإدارة نظام الابتكار 56002:2019 ومعايير منظمة الأفكار البريطانية.

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