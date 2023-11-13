شركة تاكسي دبي تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي وإتاحة 624,750,000 سهم بقيمة اسمية 4 فلوس

المصدر: البيان

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أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم، نيتها إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" "أو "الطرح") وإدراج جزء من أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز تفاصيل عملية الطرح

• إتاحة ستمائة وأربعة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسين ألف (624,750,000) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي

• جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً ("المساهم البائع")

• يتاح الطرح العام الاولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو موضح أدناه)، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في

إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين (كما هو موضح أدناه)

• تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وسيُغلق يوم 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين

• سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر

• يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

• أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة

• من المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج و بدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

• تم تحديد رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100,000,000 درهم مقسم إلى 2,500,000,000 سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم إماراتي

• بعد استكمال الطرح و ابتداءً من السنة المالية 2024 ، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام.

• تتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم إماراتي عن الربع الرابع من عام 2023.

• بالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة

• تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.

• تخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً على أساس سنوي بدراسة ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.

وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "تواصل دبي بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) التزامها بتنمية الأعمال التجارية ذات المستوى العالمي وتعزيز أسواق رأس المال القوية لديها".

وأضاف: "بالاستفادة من البنية التحتية الاستثنائية لدبي والطموح لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وخطة دبي الحضرية 2040 التي ستؤدي إلى مدينة متوسعة، تعتبر شركة تاكسي دبي عاملاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، حيث تؤدي دوراً رائداً و أساسياً في نقل ملايين الأشخاص الذين يعتبرون دبي وطنهم، والعدد المتزايد من السياح الذين يزورون دولة الإمارات كل عام".

واختتم بقوله: " تفخر شركة تاكسي دبي بدعم برنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي، مما يوفر فرصة أخرى للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقافة الابتكار والصناعة الرائدة عالمياً".

تفاصيل عملية الطرح

يتوقع المساهم البائع بيع 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي (أي ما يعادل إجمالي 624,750,000 سهم)، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات ، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتكون الطرح من:

• طرح عام ("طرح المستثمرين الأفراد") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم "الشريحة الأولى") و؛

• طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتماداً على اللائحة S لعام 1933 (بصيغتها المعدلة) ووفقاً لعرض الإعفاء ("عرض المستثمر المؤهل" وكما هو مشار إليه في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة باسم مشتركي "الشريحة الثانية")

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم تطبيق ما يلي:

• سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز") .

• سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين ("الصندوق") .

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 21 نوفمبر 2023 إلى 28 نوفمبر 2023، بينما من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح للمستثمرين المؤهلين من 21 نوفمبر 2023 إلى 29 نوفمبر 2023.

سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد ("سعر الطرح") من خلال وبعد عملية بناء سجل الأوامر . سيكتتب المستثمرون المشاركون في الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات ، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لاتفاقية تغطية الاكتتاب المتوقع إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومدراء الاكتتاب المشتركون قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية تغطية الاكتتاب")، فإنه من المتوقع أن تخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع عقب تاريخ الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى مدة 180 يوماً من تاريخ الإدراج، والتي تخضع لحالات محددة مسموح بها لنقل الأسهم كما هو موضح باتفاقية تغطية الاكتتاب. كما ستخضع الشركة أيضاً لفترة حظر وفقا لما ورد في نشرة الاكتتاب. سيتم نشر تفاصيل "الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد" في دولة الإمارات في نشرة الاكتتاب باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص اكتتاب المستثمرين المحترفين فستنشر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية.

وستنشر نشرة الاكتتاب والإعلان العام في دولة الإمارات اليوم، فيما ستنشر مذكرة الطرح الدولي في الوقت المناسب. و ستكون نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولي متاحة على https://www.dubaitaxi.ae/ar/IPO

تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

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