«الإمارات للتطوع الصحي» ينظم الملتقى الوطني للتطوع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظم برنامج الإمارات للتطوع الصحي في أبوظبي، الملتقى الوطني للتطوع، بهدف تدريب العاملين الصحيين على إدارة وتشغيل العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية التطوعية وبناء قدرات خط الدفاع الأول في الطب المجتمعي والميداني لزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية واحتياجات المجتمع الصحية وفق منهج موحد ومعتمد محلياً وعالمياً .

وإعداد قادة من المتطوعين الصحيين تعمل على تبني مبادرات مجتمعية وتوفير فرص للتطوع الصحي للكوادر الطبي وتعزيز مفهوم التكامل بين جميع التخصصات الصحية للتطوع في الأمراض المزمنة، وتسليط الضوء عليها، والتعرف على بعض الآليات الممكنة، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب الملهمة، وخلق فرص للتنسيق والتكامل مع كل الجهات ذات العلاقة من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ويسعى الملتقى إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها: استعراض أفضل الممارسات والتجارب للتعامل مع الأمراض المزمنة، وتسليط الضوء على مجالات التطوع ، وخلق فرصة للتنسيق والتكامل مع كل الجهات ذات العلاقة.

وأوضح جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية) أن الملتقى ينظم بشكل دوري في مختلف إمارات الدولة بإشراف الفريق الإماراتي الطبي التطوعي وبرنامج جاهزية تحت عنوان «دور التطوع الصحي في مواجهة الأمراض المجتمعية المزمنة» باعتماد من دائرة الصحة ـ أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع منصة متطوعي الإمارات بمبادرة مشتركة مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ويستمر الملتقى التدريبي في التطوع الصحي يومين ويستهدف الأكاديميين الصحيين، والمؤسسات الصحية، والمتطوعين الصحيين، بالإضافة إلى إدارات التطوع الصحية.

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