هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تشارك في «معرض توظيف»

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في «معرض توظيف» الذي يقام خلال الفترة من اليوم إلى 15 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتهدف مشاركة الهيئة إلى دعم أفراد الأسر المستفيدة خلال سعيهم للبحث عن عمل، واستثمار فرص التوظيف المتنوعة والعادلة المتاحة لكافة المستفيدين من برامجها الخاصة بالتمكين بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفق قدرات الأفراد وخبراتهم ومهاراتهم، وضمن كافة المراحل العمرية، لتمكينهم عبر المشاركة الإيجابية من المساهمة في الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وتستضيف هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في منصتها خلال «معرض التوظيف» 6 ورش عمل يومياً لأفراد الأسر المستفيدة في أبوظبي، وجلسات انفرادية لتعزيز مهارات تطوير السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من مستفيدي الهيئة.

وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في التوظيف وتطوير مهارات البحث عن العمل ومنها؛ شركة تعيين للاستشارات والتدريب، ومركز نورة القصير للتدريب والاستشارات، لتحفيز المستفيدين على المشاركة في الورش التدريبية، وزيارة المعرض الذي يعد منصة للعديد من الفرص الوظيفية.

وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «نؤمن بمبدأ العمل المشترك والتكامل مع مختلف شركائنا، والتواجد في كافة الفعاليات الوطنية التي من شأنها توفير فرص التوظيف والتدريب للمستفيدين من الهيئة كخطوة أساسية للانخراط في سوق العمل. نحن حريصون على مواصلة العمل لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة نحو تفعيل مبدأ المشاركة الإيجابية عبر البحث الجاد عن فرص العمل، وبما ينعكس على استقلال الأسر مالياً واستقرارها معيشياً، ويعزز الروابط الأسرية والتكاتف والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة».

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