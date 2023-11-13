شرطة دبي تقدم أحدث إنجازاتها وخدماتها الذكية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، بمنصة خاصة في الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران، بمشاركة رواد قطاع الطيران.

وأكد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد بالوكالة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على المشاركة في معرض دبي للطيران، الذي يُعد من أضخم المعارض في قطاع الطيران، وذلك بهدف عرض أحدث إنجازاتها وخدماتها الذكية في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع. بدوره، أشار العميد حارب الشامسي مساعد المدير العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، إلى أن شرطة دبي ستعرض من خلال منصاتها خدمات مركز الشرطة الذكي SPS، وخدمات مركز أنظمة الطائرات المُسيرة.

وخدمات مركز الاتصال 901، والدوريات الأمنية ذاتية القيادة والتطبيق الذكي، وغيرها من الخدمات والتطبيقات والعمليات الشرطية. وأكد العميد حارب الشامسي، أن المشاركة في معرض دبي للطيران، تعكس الحرص الدائم من قبل شرطة دبي على المشاركة في كافة الفعاليات والمعارض الدولية المهمة، لعرض أحدث خدماتها وابتكاراتها.

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