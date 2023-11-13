«سندان» للطباعة ثلاثية الأبعاد يشارك في الحدث للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك مركز «سندان» للطباعة ثلاثية الأبعاد - للمرة الأولى - في معرض دبي الدولي للطيران في دورته الثامنة عشرة.

ويقدم «سندان» فرصة استثنائية للزوار لاستكشاف أبرز منتجاته المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد والتي تعد الأولى من نوعها في الإمارات وستؤدي هذه المنتجات دوراً مهماً في دعم توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي. وسيتم عرض مجموعة متميزة من الحلول المبتكرة والخدمات المتقدمة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لمختلف الصناعات والقطاعات المستهدفة.

وأعرب عبدالله سيف العواني، الرئيس التنفيذي لمركز «سندان» عن فخره بمشاركة المركز في معرض دبي للطيران 2023، بعد أن تم إطلاقه في IDEX 2023 واستطاع منذ ذلك الحين، أن يستقطب الكثير من الشركاء المحليين والدوليين في قطاع الصناعة وتأتي هذه الشراكات بهدف تعزيز التعاون والتنمية المشتركة.

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