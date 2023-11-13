محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمنياتنا بالأمن والسلام لشعوب العالم و«ديوالي» سعيد

المصدر: دبي - البيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن خالص أمنياتهما للمحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي».

تهنئة

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المحتفلين في الإمارات وخارجها، وتمنى سموهما أن يعم الأمن والسلام لشعوب العالم ومهرجان ديوالي سعيد.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة نشرها عبر حسابه في «إكس» الله أن يعم الأمن والسلام لشعوب العالم كافة. وقال سموه:

«أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المحتفلين بعيد ديوالي في جميع أنحاء العالم.

وتمنى سموه في تدوينة نشرها عبر «إكس» للمحتفلين مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً، حيث دوّن سموه: «نهنئ جميع المحتفلين بعيد ديوالي في جميع أنحاء العالم.. ونتمنى لهم مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً».

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