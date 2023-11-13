تدريب 3342 موظفاً بحكومة الفجيرة لتعزيز الأداء المؤسسي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أطلق مكتب برنامج الفجيرة للتميز الحكومي برامج تدريبية تخصصية عدة بين شهر يونيو إلى أغسطس، امتازت بتنوعها بين الحضوري والافتراضي، بهدف تطوير رأس المال البشري في حكومة الفجيرة، تهدف البرامج التدريبية إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير مهارات ومعرفة موظفي الحكومة، وزيادة الإنتاجية والكفاءة في العمل.

حيث حصل 3342 موظفاً من 30 جهة حكومية على 280 ساعة تدريبية من خلال 24 مدرباً خبيراً، جهود مكثفة للبرنامج من أجل تعزيز الرضا الوظيفي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل حكومة الفجيرة للجمهور.

تعاون

وحرص مكتب البرنامج على انطلاق المجموعة الأولى من مشروع خبراء الفجيرة (خبير X) من خلال معهد الإمارات المالي وبالتعاون مع جامعة أكسفورد ومعهد ماساتشوستس.

حيث يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى إمارة الفجيرة ويشكل نواة للخبراء المتخصصين الذين سيسهمون في تحول قطاعات النمو المستقبلية في الإمارة وفقاً للأولويات الوطنية في دولة الإمارات، وعليه تم اختيار 6 موظفين من حكومة الفجيرة المحلية لتأهيلهم في المجال التقني والرقمي من خلال تغذيتهم بالمهارات التي تمكنهم من معاصرة التغيرات الحالية والتوجهات المستقبلية.

وأكد الدكتور سليمان الكعبي مدير عام البرنامج أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من الإماراتيين المتخصصين، الذين سيساهمون في بناء وتشكيل مستقبل الإمارة، لافتاً إلى أن البرنامج سيواصل تأهيل وإعداد الخبراء في مختلف المجالات.

وقال الكعبي إن مكتب البرنامج نفذ استبياناً حول سعادة الموظفين في حكومة الفجيرة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الحكومة المحلية، يهدف الاستبيان إلى تحقيق العديد من الأهداف أبرزها قياس مدى رضا وسعادة الموظفين في مكان العمل لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير، وجمع معلومات حول احتياجات الموظفين والمشكلات والتحديات التي يواجهونها في العمل.

مما يساهم في وضع استراتيجيات لحل هذه المشكلات. تجدر الإشارة إلى أن تقارير نتائج استبيان سعادة الموظفين تم تقديمها لكل جهة حكومية على حدة. استناداً إلى هذه التقارير، ستعمل كل جهة حكومية على تنفيذ توصيات وإجراءات تحسينية في بيئة العمل بهدف تعزيز سعادة وأداء الموظفين.

ونفذ برنامج الفجيرة للتميز الحكومي عدداً من الزيارات الحضورية واللقاءات الافتراضية لـ 33 جهة حكومية في الإمارة، وتأتي هذه الزيارات واللقاءات بهدف تحسين أداء الجهات الحكومية .

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