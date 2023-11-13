67 مليوناً من 130 جنسية استفادوا من برامج مركز حماية بشرطة دبي منذ إطلاقه

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشف العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي، تجاوز سقف المستفيدين من برامج المركز منذ الانطلاق 2017 وحتى الآن الـ 67 مليون مستفيد، ينتمون إلى 130 جنسية.

وقال في تصريحات لـ«البيان» إن المركز أسهم بفضل أجندة برامجه التوعوية بخفض مؤشر المشكلات الطلابية بنسبة 33%.

وخفض مؤشرات التعاطي بين الفئات العمرية دون 22 سنة بنسبة 77% عازياً ذلك إلى الخطط والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز سواء الموسمية، أم المستمرة عبر العام، والتي تستهدف في مجملها شرائح المجتمع ابتداءً من العاملين بالقطاع التعليمي والمتمثل بالطلاب إضافة للعاملين بهذا القطاع من مدرسين ومشرفين وكذلك أولياء أمور، مروراً بالعاملين بالقطاعات المختلفة بالمجتمع.

وأشار إلى أن المركز يضطلع بمسؤولياته ويستهدف وفقاً لخطته الاستراتيجية ما يزيد على 350 ألف طالب وطالبة في المدارس والجامعات داخل إمارة دبي، خلال العام الدراسي الجاري علاوة على البرامج التوعوية والوقائية التخصصية الموجهة للعاملين في قطاع السياحة والحراسات الأمنية والمواصلات، والعاملين في الفنادق حول أعراض التعاطي وطرق التعامل والتصدي.

وأضاف: تم تدريب 29 مرشداً أكاديمياً من المدارس الحكومية في دبي لغايات تسليحهم بالمهارات اللازمة لكشف سمات التعاطي، وآليات التعامل الصحيحة مع الحالات، مشيراً إلى استثمار القمم والمؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تقام تحت مظلة القيادة العامة لشرطة دبي كالقمة الشرطية العالمية المزمع عقدها في مارس المقبل.

حيث يركز مركز حماية الدولي خلال تواجده في الحدث على البعد الميداني والتوعوي بتخصيصه ورشة عمل تعنى بمفهوم الأمن المدرسي من منظور توعوي، إلى جانب عقد الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

أجندة شاملة

وتحدث المعمري عن الأجندة السنوية المتنوعة والشاملة للمركز والتي تتقاطع بشكل رئيسي مع توجهات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي أولت جل اهتمامها بالتركيز على تنويع الخطط التوعوية لتشمل كل أفراد المجتمع، موضحاً أن الفعاليات لديهم موسمية ثابتة وأخرى متداخلة، ومن هذه الفعاليات الموسمية التي تصادف الإجازات المدرسية والأيام العالمية ومنها:

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام سنوياً بتاريخ 26 يونيو، وفعاليات طلابية كالبرنامج الصيفي الطلابي والربيعي والشتوي، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الطلبة المستفيدين من البرامج الموسمية 286% من العام 2018 إلى 2023.

حيث تعتمد البرامج الطلابية على منظومة فعاليات تستهدف تعزيز الحس الأمني لدى الطلبة من خلال تعزيز الوعي الذاتي في مقاومة الجرائم وطرق التعامل معها والإبلاغ عن مروجيها، كما تعتمد على فعاليات ميدانية مثل التدريب العسكري والرياضي وتعزيزها بالزيارات لمرافق مختلفة بشرطة دبي كمتحف الشرطة ومختبر الابتكار ومركز الاتصال 901، ومراكز الشرطة الذكية.

وتطرق إلى برامج كثيرة متداخلة، كفعالية «احم نفسك» والتي ينظمها المركز لطلاب الجامعات، واستفاد من هذه الفعالية 45379 من الفئة المستهدفة خلال العام 2022 كما يشارك المركز في فعاليات وبرامج توعوية تقام بالأحياء السكنية بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية ومراكز الشرطة والشرطة المجتمعية بشرطة دبي.

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