«شرطة دبي» و«الأوقاف» تبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وفداً من شرطة دبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في مجالات الاهتمام المشترك، وذلك انطلاقاً من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وجرى اللقاء في مقر المؤسسة بالقرهود، بحضور علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، كما حضر اللقاء خالد آل ثاني، نائب الأمين العام للمؤسسة، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من الإدارات والكوادر من كلتا الجهتين. وخلال الزيارة استعرضت «أوقاف دبي» أبرز مشروعاتها الوقفية ومبادراتها الخيرية، كما جرى بحث أطر التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تنفيذ الأهداف المشتركة وبناء علاقات شراكة فعالة.

وتسلّم علي المطوع ميدالية السعادة من اللواء أحمد محمد رفيع، تقديراً لجهود المؤسسة وإسهاماتها وتعاونها المستمر في دعم المشاريع والمبادرات المجتمعية مع القيادة العامة لشرطة دبي. وعبّر علي المطوع عن شكره وتقديره لهذا التكريم، مؤكداً حرص المؤسسة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع شرطة دبي من خلال المبادرات المجتمعية الرامية إلى ضمان استقرار المجتمع وتحقيق سعادة أفراده.

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