مدير عام التحقيقات في تشيلي: «القمة الشرطية» بدبي منصة دولية لعرض الممارسات المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الجنرال سيرجيو مونوز، المدير العام لشرطة التحقيق التشيلية، أن المنصات والجوائز العالمية التخصصية فرصة عظيمة ومحورية لإبراز أفضل التجارب والممارسات العالمية في كل المجالات، وبين أن جوائز القمة الشرطية العالمية تعد منصة دولية مرموقة تتيح للأجهزة الشرطية في تشيلي والأجهزة الشرطية كافة في العالم عرض ممارسات الشرطة التحقيقية المبتكرة، والتي تسفر عن نتائج ممتازة على المستوى المؤسسي.

مشيراً إلى تجربة الشرطة التشيلية في تصميم وإطلاق برنامج «صفر تهريب للمخدرات على مستوى الأحياء السكنية»، وحصده جائزة القمة الشرطية العالمية التي أقيمت في دبي في نسختها الثانية، عن فئة التميز في مكافحة المخدرات.

وقال إن البرنامج صُمم انطلاقاً من التزام وحرص شرطة التحقيق التشيلية المستمر على تعزيز أمن وسلامة البلاد، معتمدين على خبرتهم الاستقصائية في مكافحة تهريب المخدرات، وإن البرنامج نجح في تفكيك المنظمات الإجرامية الكبيرة عبر التركيز على المناطق المحلية وتعزيز أمنها، وعلى وجه التحديد معالجة الاتجار الصغير في مختلف الأحياء والمناطق المحلية، الأمر الذي أسهم في تعزيز شعور أفراد المجتمع بالأمان في ما يختص بالقضايا المحلية المتعلقة بالمخدرات.

وأوضح أن نموذج البرنامج يتضمن 5 عناصر هيكلية أساسية للتحقيق في الاتجار في نطاق صغير: القانون التشغيلي، وتحليل المعلومات، والتوجيه، والموارد البشرية، والمراقبة والمتابعة، ويقدم تدريباً متخصصاً ودورياً للمحققين الشرطيين في مجال الاتجار المصغر وأساليبه، ويتضمن أيضاً المعدات اللازمة لتحسين جودة الأدلة والتنسيق الوثيق مع مكتب المدعي العام.

وأضاف إن البرنامج يهدف إلى إحباط والحد من الاتجار الصغير على المستوى المحلي أولاً، ثم الإسهام في تقليل الشعور بانعدام الأمن في الأحياء تدريجياً حتى يشمل أنحاء البلاد كافة.

وأكد أن البرنامج نجح في التخطيط المنهجي لعمليات تدريب وتأهيل ضباط الشرطة في مجالات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وكذلك في الوحدات الإقليمية التابعة لشرطة مكافحة المخدرات في جميع أنحاء البلاد، وضمان استدامة التطور المستمر لاستراتيجياتها.

كما نجح في خفض أوكار بيع المخدرات في مختلف المجتمعات والأحياء المحلية على الصعيد الوطني بشكل منهجي، الأمر الذي أدى إلى تحسين تصورات السلامة لدى السكان المحليين، وتحسين إدارة الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام من أجل الملاحقة القضائية المجدية لجرائم الاتجار بالمخدرات على نطاق صغير.

وأكد الجنرال سيرجيو مونوز أن مشاركة شرطة التحقيق التشيلية في منافسات جوائز القمة الشرطية العالمية كانت تجربة جديدة، وفرصة استثنائية، داعياً الجهات المعنية كافة في مجال العمل الشرطي للمشاركة في القمة الشرطية العالمية، بوصفها محفلاً دولياً مرموقاً للغاية، يسمح بعرض المشروعات وأفضل التجارب والممارسات التي تؤثر بشكل إيجابي في واقع العمل الشرطي وواقع المواطن وأمنه وسلامته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز